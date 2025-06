Eishockey: Stuttgart Rebels: Ein Rebels-Neuzugang ist schon wieder weg

1 Erst im September geht es auf dem Eis wieder um Punkte. Aktuell stehen die Kaderplanungen im Vordergrund. Foto: Pressefoto Baumann

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels löst den Vertrag mit einem weiteren kanadischen Akteur bereits wieder auf – notgedrungen.











Seit mehr als drei Monaten bastelt Matthew Pistilli am Kader für die im September beginnende Oberliga-Saison. Der Sportliche Leiter und gleichzeitig auch Stürmer der Stuttgart Rebels hat in dieser Zeit unzählige Telefonate hinter sich gebracht. Viele verliefen positiv, manche weniger gut. Ganz mies indes war eines an diesem Freitag mit Elvis Gorontzy-Slack, nachdem die Gespräche zuvor mit diesem und seinem Berater erfreulich verliefen. Der 22-jährige Kanadier mit deutschem Pass, der bis Ende vergangenen Jahres torreich für die Nipissing University in der höchsten kanadischen Uni-Liga unterwegs war, es dann beim Regionalligisten Weserstars Bremen in zehn Spielen auf sieben Tore und 17 Assists brachte, unterschrieb erst während der Woche einen Vertrag auf der Waldau. Trotz der Zusage wird er jedoch in der kommenden Runde für die Rebels nicht auf Torejagd gehen – so der Inhalt des letzten Telefonats zwischen dem Stürmer und Pistilli. Grund: Der 22-Jährige hat sich verletzt.