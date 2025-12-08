Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert sein Heimspiel gegen Bayreuth verdient mit 4:7.
Durch einen Sieg im Heimspiel gegen den Sechstplatzierten Onesto Tigers Bayreuth wollte der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels den Rückstand zum Gegner und gleichzeitig auch zum ersten Play-off-Platz auf vier Punkte verkürzen. Wunsch und Realität sahen am Sonntagabend oben auf der Waldau dann aber anders aus. Die Gastgeber unterlagen vor 807 Zuschauern mit 3:7. Den Grundstein zum oberfränkischen Auswärtsdreier legte ausgerechnet ein Ex-Rebels-Akteur.