Die Stuttgart Rebels gewinnen am Freitagabend gegen die Erding Gladiators mit 6:5 nach Verlängerung. Der junge Goalie Kimi Saffran leitet abgezockt das Siegtor ein.
Der Ausflug nach Erding hat sich am Freitagabend für die Stuttgart Rebels gelohnt. Das Team um den diesmal überragenden Torhüter Kimi Saffran – Nick Vieregge war krankheitsbedingt gar nicht mitgefahren – gewann beim Ligaschlusslicht Erding Gladiators mit 6:5 nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer in der Overtime erzielte nach 3:45 Minuten Daniel Pronin. Eingeleitet hatte das Siegtor Saffran, der den Puck schnell freigegeben und die Gegner damit überrumpelt hatte. „Für einen 18-Jährigen war das total abgezockt“, sagt Roland Schmid, der Rebels-Geschäftsführer.