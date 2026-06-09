Tom Coolen ist der neue Trainer des Degerlocher Oberligisten. Ein Gespräch über seine Pläne, Vorteile seines Alters, die Suche nach einem Torjäger – und das Thema Maultaschen.

Der Kanadier Tom Coolen ist ein erfahrener Eishockeytrainer. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere war der 72-Jährige in mehr als zehn Ländern weltweit tätig – unter anderem in der NHL bei den Buffalo Sabres und in der DEL beim ESV Kaufbeuren. Er ist bekannt für sein taktisches Geschick und seine Führungsqualitäten. Und er hat nun die Aufgabe, die sportliche und strukturelle Entwicklung beim Oberligisten Stuttgart Rebels voranzutreiben. „Für Stuttgart als Eishockey-Stadt kann es nur aufwärts gehen“, sagt Coolen im Gespräch.

Herr Coolen, was wussten Sie über die Stadt Stuttgart, bevor Sie den Vertrag als neuer Trainer der Rebels unterschrieben haben?

Vor einigen Jahren bin ich auf meinem Weg nach Frankreich durch Stuttgart gefahren. Ich weiß, dass dort Autos gebaut werden, die Stadt geografisch günstig liegt und dass sie sicher und sauber ist.

Und was wussten Sie über die Rebels?

Die Rebels sind eine Oberliga-Mannschaft, die jede Partie mit vollem Einsatz angeht, konkurrenzfähig ist und sich in der Tabelle verbessern möchte.

Wie kam der Kontakt zum Verein zustande?

Ein Freund machte mich auf die offene Trainerstelle aufmerksam, und von da an nahm die Sache ihren Lauf.

Was hat Sie daran gereizt, die Rebels zu trainieren?

Ich war beeindruckt vom Management-Team und von unserem gemeinsamen Wunsch, uns jeden Tag und jede Woche zu verbessern und idealerweise in der Tabelle nach oben zu klettern. Für Stuttgart als Eishockey-Stadt kann es nur aufwärts gehen.

Gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Matt Pistilli werden Sie ein Spielsystem entwickeln. Wie könnte dieses System aussehen?

Man muss sich nur die Gegentorstatistik ansehen. Unser Ziel wird es sein, die Defensivstruktur zu vereinfachen, eine auf die Abwehr ausgerichtete Spielweise zu pflegen und die Gegentorzahl zu senken – dann werden die Punkte ganz automatisch folgen.

Was ist generell Ihre Vorstellung oder Philosophie von Eishockey?

Meine Philosophie lautet: Niemand ist wichtiger als die Mannschaft. Es ist ein Mannschaftssport, und wir brauchen den Beitrag jedes Einzelnen. Ich glaube an Struktur und harte Arbeit. Ganz einfach.

Die Rebels spielen seit drei Jahren in der Oberliga. Zweimal belegten sie den letzten Platz, einmal den vorletzten. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie mit dem Verein den nächsten Schritt machen können, und was ist Ihr Ziel für die erste Saison?

Unser Ziel ist es, besser abzuschneiden als im vergangenen Spieljahr und die Play-offs zu erreichen. Stuttgart soll idealerweise ein Ort werden, an den Spieler – insbesondere deutsche Spieler – kommen, um Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln.

Auch auf dem sportlichen Leiter Matt Pistilli lastet viel Verantwortung – er und Coolen betreiben die Kaderplanung. Foto: Günter Bergmann

Der Verein verfügt über eines der kleinsten Budgets der Liga und setzt auf viele junge Spieler. Sie gelten als Trainer, der junge Spieler formen und weiterentwickeln kann. Was ist Ihr Geheimnis?

Es geht darum, Chancen zu bieten und das Selbstvertrauen zu stärken. Das sind entscheidende Schritte für die Entwicklung, sei es im Sport oder im Berufsleben.

Manche Stimmen sagen: Mit 72 Jahren – ist Tom Coolen da nicht zu alt für so viele junge Spieler? Hat er den richtigen Ansatz? Was sagen Sie dazu?

(Lacht) Haha. Ich habe jede Menge Energie, und eine meiner Stärken ist meine Erfahrung. Ich bin sowohl Lehrer als auch Lernender, wenn es um diesen Sport geht. Man ist nie zu alt, um dazuzulernen, zudem kann ich gut kommunizieren. Wenn ich nicht als Trainer arbeite, bin ich Lehrer an einer Schule.

Im Moment ist der Kader noch nicht komplett; einige Positionen sind unbesetzt. Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Matt Pistilli leistet hervorragende Arbeit, und bei jedem Gespräch sagen wir uns: Eines nach dem anderen. Das ist unser Ansatz – wir bauen die Mannschaft Stück für Stück auf, ausgehend vom Torhüter. Letzteres ist wichtig, und wir haben in Daniel Allavena und Nick Vieregge die nötige „Tiefe im Netz“, also zwei gute Torhüter, die beide ohne Bedenken eingesetzt werden können.

Wie kann der Verein ohne große finanzielle Mittel Spieler gewinnen, die das Team wirklich voranbringen?

Genau das ist die Herausforderung. Wir müssen Spieler finden, für die Stuttgart genau das Richtige ist. Jeder hat seinen eigenen Grund, warum er hier ist.

Eines der größten Probleme der Rebels in der Vergangenheit war das Fehlen eines Top-Scorers. Haben Sie geheime Kanäle, um einen solchen Spieler zu finden?

Wir machen unsere Hausaufgaben. Wir beide, Matt und ich, haben Erfahrung darin, Spieler zu finden. Es ist immer eine spannende Aufgabe, eine Mannschaft zusammenzustellen.

Darüber hinaus wird von Ihnen abseits des Eises erwartet, dass Sie beim Ausbau und der Professionalisierung der Vereinsstrukturen helfen. Welche Ideen haben Sie?

Ich muss mir die gesamte Organisation vor Ort ansehen; daher ist es noch zu früh für eine Einschätzung.

Sie waren auch zuvor schon in Deutschland tätig. Von 1996 bis 1998 haben Sie den damaligen DEL-Club Kaufbeuren und 2007/2008 das DEL-2-Team aus Bremerhaven trainiert. Stehen Sie noch in Kontakt?

Ich habe zu beiden Vereinen gewisse Verbindungen und habe sie aus der Ferne verfolgt.

Wie hat sich das deutsche Eishockey Ihrer Meinung nach seit damals verändert?

Eishockey wird in Deutschland geliebt, und das Land bringt weiterhin gute Spieler hervor. Deutschland hat über die Jahre vieles richtig gemacht und ist zweifellos eine angesehene Eishockey-Nation. In meinem damals zweiten Jahr in der DEL wurde die Ausländerregelung dahingehend geändert, dass mehr ausländische Spieler zugelassen waren. Ich bin mir nicht sicher, ob so etwas immer der beste Ansatz ist. Darüber würde ich zu einem späteren Zeitpunkt gerne noch mehr sprechen.

Zu guter Letzt: Freuen Sie sich darauf, Maultaschen zu probieren?

Das kenne ich noch nicht, aber ich werde mich informieren und sie auf jeden Fall probieren.

Kaderplanung

Vertragsverlängerung

Die Stuttgart Rebels haben den Vertrag mit Ben Holden verlängert. Der 20-jährige Deutsch-Kanadier stieß im Januar 2026 als Free Agent aus der kanadischen Juniorenliga KJHL zu den Rebels, nachdem er dort seine Saison beendet hatte. In der vergangnen Runde stand der Verteidiger für die Degerlocher 17-mal auf dem Eis, gab zwei Torvorlagen und hinterließ einen ausbaufähigen Eindruck. Nun soll er in Stuttgart weitere Erfahrung sammeln und sich weiterentwickeln.