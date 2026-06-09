Tom Coolen ist der neue Trainer des Degerlocher Oberligisten. Ein Gespräch über seine Pläne, Vorteile seines Alters, die Suche nach einem Torjäger – und das Thema Maultaschen.
Der Kanadier Tom Coolen ist ein erfahrener Eishockeytrainer. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere war der 72-Jährige in mehr als zehn Ländern weltweit tätig – unter anderem in der NHL bei den Buffalo Sabres und in der DEL beim ESV Kaufbeuren. Er ist bekannt für sein taktisches Geschick und seine Führungsqualitäten. Und er hat nun die Aufgabe, die sportliche und strukturelle Entwicklung beim Oberligisten Stuttgart Rebels voranzutreiben. „Für Stuttgart als Eishockey-Stadt kann es nur aufwärts gehen“, sagt Coolen im Gespräch.