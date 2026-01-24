Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels zeigt sich im Heimspiel gegen Passau stark verbessert, verliert aber die wichtige Partie mit 3:4 nach Verlängerung.
In der Overtime steuert Nico Geidl unter Bedrängnis Richtung Tor der Passau Black Hawks und kommt zum Abschluss . Doch Schlussmann Marco Eisenhut pariert und leitet mehr oder weniger den Gegenzug ein, den Carl Larsson dann im Stuttgarter Netz versenkt. Aus, Schluss, vorbei – wieder kein Heimsieg für die Rebels am Freitagabend vor 736 Zuschauern. Immerhin, die 3:4-Niederlage in der Verlängerung bringt den Stuttgartern nach einem Punkteleerlauf von vier Spielen in Serie einen Zähler ein.