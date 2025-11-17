1 Tor ohne Wert. Dane Montgomery (vorn) trifft im ersten Drittel für die Rebels. Kurz darauf ist das Spiel zu Ende. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Die Stuttgart Rebels führen im Oberliga-Spiel bei den Höchstadt Alligators nach dem ersten Drittel mit 1:0. Dann wird das Spiel wegen eines Unfalls mit der Eismaschine abgebrochen.











Der Ausflug zu den Höchstadt Alligators hat sich für die Eishockey-Cracks der Stuttgart Rebels am vergangenen Sonntag nicht gelohnt. Und das nicht etwa, weil am Ende keine Punkte auf dem Habenkonto verbucht werden konnten. Vielmehr musste die Begegnung in der Oberliga Süd beim Tabellenletzten, der allerdings erst 13 Spiele absolviert hat und damit drei respektive vier weniger als die Konkurrenz, nach dem ersten Drittel abgebrochen werden. Der Grund: ein Malheur des dortigen Eismeisters. Der hatte in der Pause mit seiner Eismaschine beim Verlassen der Eisfläche unglücklich die Bande an der Tür gestreift, wodurch eine Glasscheibe zerbrach. Weil es für diese keinen adäquaten Ersatz gab, der die Sicherheit der Spieler gewährleisten konnte, brachen die Unparteiischen Markus Wohlgemuth und Robert Ruhnau die Partie ab. „Vermutlich wird das Spiel nachgeholt“, sagt der Rebels-Geschäftsführer Roland Schmid. „Alle Beteiligten befinden sich im engen Austausch mit dem Deutschen Eishockey-Bund, um das weitere Vorgehen zu klären.“