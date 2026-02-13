Sie teilen die Leidenschaft fürs Eis und natürlich füreinander: NHL-Star Moritz Seider und Ex-Shorttrackerin Anna Seidel sind ein echtes Wintersport-Traumpaar. Jahrelang führten sie ihre Beziehung über Zeitzonen hinweg, bis ihr Karriereende alles veränderte.

Das Eis verbindet sie - nur auf ganz unterschiedliche Weise. Er jagt in der NHL den Puck für die Detroit Red Wings, sie wirbelte als Shorttrackerin über die Kurzstrecke: Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider (24) und die ehemalige Shorttrack-Athletin Anna Seidel (27) sind seit einiger Zeit ein Paar und leben mittlerweile gemeinsam in den USA. Jetzt dürfen sich beide auch gegenseitig Olympionike nennen, da Seidel bereits für Deutschland auf Medaillenjagd ging und Seider am Donnerstag seinen ersten Einsatz für das deutsche Eishockey-Nationalteam bei Olympia feierte.

Am Donnerstagabend sorgte das Wintersport-Duo zusätzlich für einen besonderen Moment im ZDF. Seidel war als Gast in der Olympia-Sendung von Moderator Jochen Breyer (43) eingeladen, um über die deutschen Eishockey-Männer und deren Auftaktspiel gegen Dänemark (Endstand 3:1 für Deutschland) bei den Winterspielen in Mailand zu sprechen. Dabei rief sie ihren Freund gemeinsam mit Breyer kurzerhand sogar per Videocall an - live im Fernsehen, drei Stunden vor dem Anpfiff. Seider hatte vorab allerdings sein Einverständnis gegeben.

Anna Seidel über Moritz Seider: "Er ist nie aufgeregt"

Der NHL-Star nahm den Anruf entspannt im Mannschaftsbus entgegen. "Ich glaube, die Jungs sind alle gut drauf. Es ist relativ leise gerade hier, die Jungs haben alle ihre Kopfhörer drin und hören ihre Musik", berichtete der DEB-Assistent-Captain. "Wir freuen uns einfach drauf, bald da zu sein. Das Schlimmste ist eher der Verkehr als alles andere."

Diese Gelassenheit überraschte Seidel wenig. "Er ist nie aufgeregt. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, in dem er mal nervös war", hatte sie zuvor im Studio erzählt. "Bei mir steigt die Anspannung schon seit Tagen." Ihrem Freund gab sie dann nur knapp ein "Wird gut" mit auf den Weg. Mehr wollte sie vor dem TV-Publikum nicht loswerden: "Er weiß schon, was er zu tun hat."

Auch Anna Seidel war schon bei Olympia

Seidel kennt sich mit Olympia bestens aus: Die Dresdnerin war selbst dreimal als Sportlerin dabei, bereits als Jugendliche mit nur 15 Jahren. 2014 in Sotschi, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking stand sie auf dem olympischen Eis. Insgesamt gewann die Dresdnerin sieben EM-Medaillen in ihrer Karriere und galt lange Zeit als das Ausnahmetalent des deutschen Shorttracks. Im März 2024 beendete sie dann aber ihre aktive Karriere. "Ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich in meiner Karriere erlebt habe", sagte sie damals.

Kennengelernt haben sich die beiden noch während Seiders Zeit in Deutschland. Medienberichten zufolge kamen sie über gemeinsame Bekannte aus der Wintersport-Szene in Kontakt. Was folgte, war zunächst eine Beziehung auf Distanz: Während Seidel in Dresden trainierte und im Weltcup um Erfolge kämpfte, machte Seider in Nordamerika Karriere. Erst in der AHL, dann als Stammspieler bei den Detroit Red Wings in der NHL. Zwischen beiden lagen Zeitzonen, Trainingslager und Wettkampfkalender. Gemeinsame Zeit war rar und musste um Saisonpausen herum geplant werden.

Heute lebt Seidel nach ihrem Karriereende als Studentin in den USA, wo Seider seine außergewöhnliche Karriere weiterverfolgt. Der 1,93m große und 93kg schwere Athlet gilt aktuell als einer der besten und bestverdienenden Verteidiger der Welt.