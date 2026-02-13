Sie teilen die Leidenschaft fürs Eis und natürlich füreinander: NHL-Star Moritz Seider und Ex-Shorttrackerin Anna Seidel sind ein echtes Wintersport-Traumpaar. Jahrelang führten sie ihre Beziehung über Zeitzonen hinweg, bis ihr Karriereende alles veränderte.
Das Eis verbindet sie - nur auf ganz unterschiedliche Weise. Er jagt in der NHL den Puck für die Detroit Red Wings, sie wirbelte als Shorttrackerin über die Kurzstrecke: Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider (24) und die ehemalige Shorttrack-Athletin Anna Seidel (27) sind seit einiger Zeit ein Paar und leben mittlerweile gemeinsam in den USA. Jetzt dürfen sich beide auch gegenseitig Olympionike nennen, da Seidel bereits für Deutschland auf Medaillenjagd ging und Seider am Donnerstag seinen ersten Einsatz für das deutsche Eishockey-Nationalteam bei Olympia feierte.