Eishockey-Star und Bob-Weltmeisterin: Sport-Asse Franziska Feldmeier und Vanessa Mark zieren den Playboy

Bei der März-Ausgabe des "Playboy" gibt es zwei Sportlerinnen mit einer wichtigen Botschaft: Franziska Feldmeier und Vanessa Mark kämpfen gegen gängige Klischees an.
Bei der kommenden März-Ausgabe des "Playboy" dürfen gleich zwei Olympia-Heldinnen als Coverstars brillieren. Bob-Weltmeisterin Vanessa Mark (29) und Eishockey-Nationalstürmerin Franziska Feldmeier (26) wollen mit ihren sinnlichen Fotos für das Magazin gegen weitreichende Klischees ankämpfen. Feldmeier etwa setzt sich damit für die Botschaft ein, dass "ein sportlicher, muskulöser Körper [...] genauso feminin und schön sein" kann.