Eishockey-Spiel in Österreich: Partie abgebrochen – Eishockey-Profi muss wiederbelebt werden

1 Murray stand für die deutschen Clubs Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings unter Vertrag. Foto: Eibner Pressefoto/Eibner-Pressefoto/Sven Laegler

Jordan Murray spielte für mehrere Teams in Deutschland. Ein medizinischer Notfall um den Kanadier schockt die österreichische Eishockey-Welt.











Eine Eishockey-Partie in Österreich ist von einem schwerwiegenden Zwischenfall überschattet worden. Bei der ICE-Viertelfinalpartie zwischen dem Rekordmeister KAC aus Klagenfurt und dem ungarischen Team Fehervar gab es einen medizinischen Notfall. Betroffen war der vier Jahre lang in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktive Profi Jordan Murray aus Kanada, wie der Club auf seiner Website mitteilte.