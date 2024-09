Eishockey-Saisonstart Stuttgart Rebels: Die Schießbude bläst zum Angriff

1 Die Rebels sind startklar – mit einem Kader, in dem mehr als ein Dutzend neuer Spieler steht. Foto: Günter Bergmann

Nach einem bitteren ersten Lehrjahr wollen es die Rebels in ihrer zweiten Oberliga-Saison deutlich besser machen. Dafür hat der Waldau-Club mächtig aufgestockt, finanziell und personell. Ein Ausblick vor dem Start an diesem Freitagabend.











Neuer Trainer, neuer Kader, neue Ziele. Wenn an diesem Freitagabend in der Degerlocher Eiswelt die Eishockey-Oberligasaison beginnt, wollen sich die Stuttgart Rebels überhaupt mit einem neuen Gesicht präsentieren. Sprich: einem erfolgreicheren als in der vorigen Saison. Die Vorzeichen scheinen gut.