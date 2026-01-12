Eishockey-Oberliga:Stuttgart Rebels: Rebels-Heimfluch hält an – nur ein sonstiger Zuschauer überzeugt
Beim Kampf um den Puck hatten die Rebels häufig das Nachsehen.  Foto: Günter Bergmann

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist kann die guten Auftritte in der Fremde einmal mehr vor heimischem Publikum nicht bestätigen und unterliegt Peiting mit 2:4.

Ratlosigkeit bei den Stuttgart Rebels. Die 2:4-Niederlage am Sonntag vor 703 Zuschauern gegen den EC Peiting bedeutete die sechste Heimpleite in Serie. Zwar stehen die Degerlocher weiterhin auf dem zehnten und letzten Platz, der zu den angestrebten Pre-Playoffs berechtigt, doch „wollen wir das tatsächlich schaffen, müssen wir häufiger auf der Waldau gewinnen“, sagt der Rebels-Stürmer und sportliche Leiter Matt Pistilli, für den die Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimpartien „unbegreiflich“ ist. Einziger Lichtblick auf Rebels-Seite war am Sonntag Matteas Derraugh, der für den verletzten Kapitän Dane Montgomery in den Kader rutschte.

 

Der Kanadier Derraugh, geboren in Berlin, hatte seinen bisher einzigen Einsatz am ersten Spieltag – bei der 0:11-Pleite ebenfalls gegen Peiting. Aufgrund zu vieler Importspieler und weil sein deutscher Pass immer noch nicht eingetroffen ist, war er bislang zum Zuschauen verdammt. Es seien für ihn harte fünf Monate gewesen, so Pistilli, wobei er immer engagiert im Training gewesen sei. Trotz fehlender Matchpraxis war der Verteidiger „der beste Spieler in unseren Reihen und bereitete zudem zwei Tore vor“. Insgesamt konnten die Stuttgarter nicht an die Leistungen der vergangenen beiden erfolgreichen Auswärtsauftritte in Erding und Deggendorf anknüpfen. Insgesamt zu langsam und zu viele Puckverluste, so Pistillis Fazit. Den zweimaligen Rückstand glichen Jadey Lammel und Pistilli aus, am Ende stand aber dennoch die 2:4-Niederlage und die verpasste Chance, in der Tabelle an Erding vorbeizuziehen.

Bleibt noch die Frage nach dem Gesundheitszustand von Kapitän Montgomery, der sich am Freitag im Erding-Spiel eine Oberkörperverletzung zugezogen hat. „Wir schauen von Tag zu Tag und hoffen, dass er an diesem Freitag wieder spielen kann.“ Da treten die Rebels bei den Selber Löwen an.

Statistik zum Spiel

Tore: 0:1 Czogallik (4:15), 1:1 Lammel (20:25), 1: 2 Mackinnon (32:59), 2:2 Pistilli (49:24), 2:3 Heger (49:23), 2:4 Mayr (58:29/Empty Net Goal).

Zeitstrafen: Stuttgart 2 Minuten/Peiting 2 Minuten.

Zusch auer: 703

 