Der Kanadier Derraugh, geboren in Berlin, hatte seinen bisher einzigen Einsatz am ersten Spieltag – bei der 0:11-Pleite ebenfalls gegen Peiting. Aufgrund zu vieler Importspieler und weil sein deutscher Pass immer noch nicht eingetroffen ist, war er bislang zum Zuschauen verdammt. Es seien für ihn harte fünf Monate gewesen, so Pistilli, wobei er immer engagiert im Training gewesen sei. Trotz fehlender Matchpraxis war der Verteidiger „der beste Spieler in unseren Reihen und bereitete zudem zwei Tore vor“. Insgesamt konnten die Stuttgarter nicht an die Leistungen der vergangenen beiden erfolgreichen Auswärtsauftritte in Erding und Deggendorf anknüpfen. Insgesamt zu langsam und zu viele Puckverluste, so Pistillis Fazit. Den zweimaligen Rückstand glichen Jadey Lammel und Pistilli aus, am Ende stand aber dennoch die 2:4-Niederlage und die verpasste Chance, in der Tabelle an Erding vorbeizuziehen.