Eishockey-Oberliga: Vor dem Start: Stuttgart Rebels zuversichtlich trotz offener Ausländerfrage

Nach zwei Schlusslicht-Spielzeiten soll es aufwärts gehen bei den Stuttgart Rebels – auch wegen drei anstatt wie bisher zwei Kontingentspielern.
Wenn die Stuttgart Rebels an diesem Freitag mit der Partie beim EC Peiting in ihre dritte Oberliga-Saison starten, dann soll (endlich) alles besser werden. Konkret: Erfolgreicher sollen die Spieler von der Waldau werden, vor allem nicht mehr Dauergast am Tabellenende. Ein Problem haben die Stuttgarter vor dem Start aber noch: die Anzahl der Kontingentspieler.