Eishockey-Oberliga: Vom Falken zum Rebellen

Mit dem Derby gegen die Heilbronner Falken schließt sich für Toni Ritter ein Kreis. Seine Profikarriere begann der Zugang der Stuttgart Rebels einst beim Gästeteam.
Derby-Zeit auf der Waldau: Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels empfängt an diesem Freitagabend die Heilbronner Falken (20 Uhr) – und beide Kontrahenten haben etwas zu beweisen. Auf der einen Seite die zwölftplatzierten Degerlocher, für die die Saison bisher eine Achterbahnfahrt ist. Auf der anderen Seite die Gäste aus Unterfranken, die ihren Aufstiegsambitionen mit einem enttäuschenden neunten Rang noch überhaupt nicht gerecht geworden sind. Einer, für den dieses Württemberg-Duell eine ganz besondere Begegnung wird, ist Toni Ritter, seines Zeichens Ex-Nationalspieler und ehemaliger Angreifer in Heilbronn, seit Sommer aber Abwehrchef der Rebels. Ob er sich im regionalen Zwiespalt befindet? Mitnichten. „Ich sehe mich als Stuttgarter, und wir wollen hier im Derby ein Zeichen setzen“, kündigt der Routinier an.