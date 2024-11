Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: „Drecksarbeit“ gegen die zweite Heimat

1 Der Verteidiger Michael Fink trägt nun seit vier Spielzeiten das Trikot der Stuttgart Rebels mit der Nummer 4. Foto: /Nordphoto/ Hafner

Michael Fink, Verteidiger der Rebels, trifft am Sonntag im Derby auf seinen Ex-Verein. Lange Zeit spielte er für die Bietigheim Steelers und feierte dort auch seinen größten Erfolg. Nun hofft der Routinier in neuer Rolle auf eine sportliche Überraschung.











Link kopiert



Als der SC Bietigheim-Bissingen letztmals für ein Pflichtspiel auf der Waldau gastierte, war Michael Fink erst vier Monate alt. Das Duell in der zweiten Liga Süd gewannen die Gäste gegen den Stuttgarter EC damals mit 5:0. Gut 27 Jahre später treten die beiden Eishockey-Clubs als Stuttgart Rebels und Bietigheim Steelers wieder in der Eiswelt Stuttgart gegeneinander an, in der drittklassigen Oberliga Süd – und vor allem für Fink wird es am Sonntag (17.30 Uhr) ein besonderes Spiel. Der Degerlocher Verteidiger trifft auf seinen langjährigen Ex-Verein. „Ich freue mich enorm auf dieses Derby“, sagt er.