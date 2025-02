Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Wenn Feldspieler zu Torhütern werden

1 Rebels-Stürmer Mathias Vostarek (rechts) zeigte gegen Bayreuth eine starke Leistung. Foto: Archiv Günter Bergmann

Das Eishockey-Schlusslicht Stuttgart Rebels landet nach einer starken Teamleistung in Bayreuth den höchsten Saisonsieg.











Das Oberliga-Schlusslicht Stuttgart Rebels unterstrich im Kellerduell beim nun Vorletzten Tigers Bayreuth eindrucksvoll: Auch wenn das Verlassen des letzten Ranges wohl nicht mehr möglich ist, ist Aufgeben beziehungsweise Auslaufen lassen keine Option. Mit 8:1 siegte das Team von Trainer Jan Melichar vor 1003 Zuschauern in Franken und feierte damit den höchsten Saisonsieg. Bereits an diesem Dienstag, 20 Uhr, empfangen die Degerlocher in der Eiswelt zum fünftletzten Rundenspiel den SC Riessersee.