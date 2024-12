Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Verflixte Schlussminuten, aber frohe Kunde vom DEB

1 Verteidiger Adam Schusser erzielte ein Tor für die Rebels. Foto: Günter Bergmann

Die Leistung des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels war auch im Spiel bei den Lindau Islanders gut. Aber erneut kassiert das Schlusslicht den entscheidenden Gegentreffer rund drei Minuten vor dem Abpfiff.











Die Miene von Jan Melichar ist bei den Pressekonferenzen seit Wochen so gut wie identisch. Wie versteinert blickt der Trainer des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels ins Leere und sagt nahezu in Dauerschleife: „Ich bin mit dem Team zufrieden, aber eben nur bis drei Minuten vor Schluss.“ So auch am Sonntagabend nach der Partie bei den Lindau Islanders. Das Liga-Schlusslicht zeigte erneut eine engagierte Leistung, kassierte aber das entscheidende Gegentor, wie zuvor in vielen Spielen auch, kurz vor dem Abpfiff. Andreas Farny traf für den Gegner vom Bodensee zur 2:3-Niederlage (1:2, 1:1, 1:1) der Rebels.