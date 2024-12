Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Überragende Goali-Leistung: Rebels kassieren erstmals kein Gegentor

1 Blieb gegen Riessersee ohne Gegentor: Rebels-Schlussmann Keanu Salmik. Foto: Archiv Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Beim überzeugenden 3:0-Sieg des Stuttgarter Eishockey-Oberligisten sticht Torhüter Keanu Salmik heraus.











Vor der Partie am Sonntagabend beim SC Riessersee hatte der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels in 25 Saisonspielen 119 Tore kassiert. Das macht einen Gegentrefferschnitt von fast 4,8 pro Begegnung. Mit dem Auftritt in Garmisch hat sich der Wert verbessert, und für den Torhüter Keanu Salmik gab es ein Erlebnis der besonderen Art. Er spielte zu Null; im Eishockey heißt das Shootout – übrigens der erste seit dem Oberliga-Aufstieg vor zwei Jahren. Da die Stürmer zudem ihr Visier richtig eingestellt hatten, feierten die Rebels im Olympia-Eissport-Zentrum einen verdienten 3:0-Auswärtserfolg.