Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Tschechische Fraktion nimmt Rebels „auseinander“

1 Ausfalldauer noch offen. Fabian Renner (links) schied verletzt aus. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Außer einer 0:7-Klatsche bringen die Degerlocher von ihrem Gastspiel in Deggendorf Verletzungssorgen mit.











So schnell wachsen die Bäume also doch nicht in den Himmel. Nach drei Overtime-Punkten und einem Aufwärtstrend in den beiden vergangenen Begegnungen sind die Stuttgart Rebels am Freitagabend prompt wieder auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Heißt: beim Tabellenzweiten der Eishockey-Oberliga, dem Deggendorfer SC, waren sie letztlich ohne Chance. Endstand: 0:7. „Der Gegner hat uns im zweiten Drittel komplett auseinander genommen“, konstatiert der Mannschaftsroutinier Jannik Herm.