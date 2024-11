Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Trotz Pleitenserie im kaufmännischen Soll

1 Ist sich sicher, dass es bei den Rebels wieder aufwärts geht: der Geschäftsführer Roland Schmid. Foto: Torsten Streib

Roland Schmid, der Geschäftsführer des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels, sieht seine Arbeit durch die zehn Niederlagen in Serie nicht beeinflusst und ist vom spielenden Personal weiterhin überzeugt.











Roland Schmid kann anscheinend nichts so schnell aus der Ruhe bringen, seinen Puls zum Anschlag befördern. Auch nicht nach zehn Niederlagen in Folge. Dabei könnte der Geschäftsführer der Stuttgart Rebels Spielbetriebs GmbH seinen Job entspannter und erfolgreicher ausführen, wenn die Ergebnisse seines Oberliga-Teams stimmen würden. „Wir bleiben ruhig, verfallen nicht in Aktionismus“, sagt der 53-jährige Stuttgarter unaufgeregt. Sehr wohl wüssten alle Verantwortlichen, dass sich das Stuttgarter Eishockey weiterhin in einem Etablierungsprozess befinde, der auf bis zu vier Jahre ausgelegt sei.