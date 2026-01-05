Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels suspendieren ihren Torjäger Schingoethe

Nachdem zuletzt mehr und mehr um den US-Amerikaner spekuliert worden war, ist nun klar, warum er fehlt. So wird die 2:4-Heimniederlage gegen Memmingen zur Nebensache.
Spekuliert worden war im Umfeld zuletzt mehr und mehr. Tatsächlich nur verletzt? Die Kommunikationspolitik des Oberligisten Stuttgart Rebels zur Personalie Wyatt Schingoethe hatte zunehmend Zweifel genährt. Nun ist die Katze aus dem Sack und hat das Degerlocher Eishockey-Jahr 2026 seinen ersten Paukenschlag – allerdings fern von Puck und Schläger: Der Waldau-Club hat seinen Torjäger „bis auf Weiteres“ suspendiert. Heißt: aus dem Kader geworfen. So gerät die aktuelle 2:4-Heimniederlage vom Sonntagabend gegen den Tabellenzweiten Memmingen Indians zum Nebenaspekt.