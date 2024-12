1 Auf Rebels-Schlussmann Jonas Gähr war Verlass. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Novum für die Stuttgart Rebels: Erstmals seit dem Aufstieg in der Saison 2022/23 sind dem Degerlocher Eishockey-Oberligisten zwei Siege in Serie gelungen. Auf das 6:3 am Freitag in Passau folgte am Sonntag vor 840 Zuschauern auf der Waldau ein überzeugender 5:1-Erfolg (2:0, 0:1, 3:0) gegen den EV Füssen.