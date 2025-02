Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Sieg-Hattrick und eine Boxeinlage mit Folgen

1 Florian Renner (Mitte), Förderlizenzspieler aus Mannheim, behielt den Überblick und erzielte ein Tor für die Rebels. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Beim 7:3-Erfolg der Stuttgart Rebels gegen den SC Riessersee trift ein Akteur dreifach und die „Leihkräfte“ aus Mannheim erhalten ein Sonderlob.











Link kopiert



Das gab es seit der Rückkehr in die Eishockey-Oberliga vor einem Jahr noch überhaupt nicht. Die Stuttgart Rebels feierten ihren dritten Sieg in Serie. Das Schlusslicht schlug am Dienstagabend vor 566 Zuschauern den Tabellenachten SC Riessersee mit 7:3 (1:0, 3:3, 3:0). Vier Spieltage vor Beendigung der Hauptrunde – gleichbedeutend mit dem Saisonende für die Degerlocher – rangieren diese nur noch vier Zähler hinter dem Vorletzten Bayreuth, der bereits eine Partie mehr absolviert hat.