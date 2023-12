Eishockey – Oberliga: Stuttgart Rebels: Rebels verpflichten US-Boy

1 Neuankömmling bei den Rebels: Nolan Redler. Foto: privat

Der Neue des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels kann hinten wie vorne spielen und soll bereits an diesem Dienstagabend seinen Einstand geben. Zuletzt stand er in Italien unter Vertrag.











Die sportliche Reisegruppe Richtung Peiting ist um eine Person angewachsen. Im Bus, mit dem die Eishockeyspieler der Stuttgart Rebels zur Partie an diesem Dienstagabend (19.30 Uhr) nach Bayern fahren, sitzt in Nolan Redler ein Neuer. Den 27-jährigen US-Boy hat der Degerlocher Oberliga-Aufsteiger kurzfristig verpflichtet. Seine Lizenzierung erfolgte schneller als erwartet, weshalb Redler mit sofortiger Wirkung einsatzberechtigt ist und schon in der Begegnung beim Tabellenachten erstmals für seinen neuen Verein auf Torejagd gehen wird.