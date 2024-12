Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Rebels verpflichten Torjäger-Routinier

1 Bereits an diesem Dienstag für die Rebels auf Torejagd: Neuzugang Robin Slanina Foto: privat

Die Stuttgarter haben kurzfristig den gebürtigen Tschechen Robin Slanina unter Vertrag genommen. Jener bringt reichlich Oberliga-Erfahrung mit. Steigt sein Debüt bereits an diesem Dienstagabend?











An diesem Dienstag hat sich der Bus von Degerloch aus Richtung Memmingen in Bewegung gesetzt. An Bord: die Spieler des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels samt Funktionärspersonal. Ebenfalls dabei: ein Neuer, namentlich Robin Slanina. Der Stürmer wurde vom Verein keine 24 Stunden zuvor kurzfristig verpflichtet. Die Rebels-Verantwortlichen hofften, dass der Deutsche Eishockey-Bund die Freigabe noch vor der Partie am Abend (19.30 Uhr) bei den Memmingen Indians erteilt. Und tatsächlich kam das Go auf der Fahrt zum Tabellendritten. Somit kann der 34-Jährige, der sowohl einen tschechischen als auch einen deutschen Pass besitzt, bereits im aktuellen Spiel für die Stuttgarter auf Torejagd gehen.