Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Rebels-Jubel mit nur zweieinhalb Reihen

1 Jannik Herm (links) erzielte mit seinem zweiten Tor den 4:3-Siegtreffer für die Stuttgarter Rebels. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist gewinnt mit nur 13 Spielern beim EV Füssen. Möglicherweise bestreiten drei Akteure keine Partie mehr für die Degerlocher.











Die personellen Voraussetzungen ließen nichts Gutes erahnen, die sechste Niederlage in Serie deutete sich für das Schlusslicht der Eishockey-Oberliga am Sonntagabend vor dem Gastspiel beim EV Füssen an. Doch nach den 60 Minuten war alles ganz anders. Die Stuttgart Rebels siegten nach tollem Kampf beim 16-fachen Deutschen Meister mit 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).