Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Rebels-Hammer – der sportliche Leiter wirf hin

1 Hat überraschend seinen Rücktritt erklärt: Rebels-Sporchef Jakob Vostarek (links). Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Trotz der Spielpause ist beim Oberligisten Stuttgart Rebels viel Bewegung und überrascht eine Personalie. Jakob Vostarek, der in den vergangenen Jahren das Eishockey auf der Waldau mitgeprägt hat, ist wegen unterschiedlichen Auffassungen überraschend zurückgetreten.











Link kopiert



Wegen des bis Sonntag dauernden Deutschland-Cups in Landshut ruht der Puck in der Oberliga. Keine Spur von Ruhe indes beim Schlusslicht Stuttgart Rebels, vielmehr ein mächtiger Paukenschlag. Überraschend hat der sportliche Leiter Jakob Vostarek hingeworfen, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Vier Jahre lang lenkte der 38-Jährige die Geschicke des Clubs, hat maßgeblich dessen Entwicklung von der Regionalliga hin zum Profi-Eishockey in die Oberliga mitgeprägt.