Jubel auf der Waldau, nun ist es amtlich: Die Stuttgart Rebels spielen künftig in der Oberliga.

Nach 17 Jahren gibt es in Stuttgart wieder Profi-Eishockey. Saisonstart ist der 29. September – nur mit wie vielen Mannschaften?









Das Zulassungsverfahren des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ist abgeschlossen und nach langem Hin und Her ist es nun amtlich: Die Stuttgart Rebels haben die Lizenz für die Oberliga erteilt bekommen. Das heißt: Großer Jubel unter den Fans auf der Waldau, nach 17 Jahren des Wartens wird es in der Saison 2023/24 in Stuttgart wieder Profi-Eishockey zu sehen geben.