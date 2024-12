Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: „Ich suche den blauen Ozean und greife dort zu“

1 Mittlerweile Spieler und sportlicher Leiter in Doppelfunktion: Rebels-Kapitän Matthew Pistilli. Foto: Günter Bergmann

Vor dem Heimspiel am Freitag gegen die Bietigheim Steelers spricht der Kapitän und nun auch sportliche Leiter des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels, Matthew Pistilli, über Trainer, Mitspieler und Zukunft.











Bereits seit 2019 wohnt Matthew Pistilli in Stuttgart. Seine Frau Jessica Croteau ist Lehrerin an der hiesigen internationalen Schule. Seit der Spielzeit 2023/24 stürmt er für die Stuttgart Rebels und hat vor kurzem an einer kanadischen Fernuniversität seinen Bachelor in Management absolviert. Mit ein Grund, warum er nun bei den Degerlochern neben seiner Spielertätigkeit auch noch den Job des sportlichen Leiters übernommen hat. Vor dem Heimspiel an diesem Freitag (20 Uhr) gegen den Erzrivalen Bietigheim Steelers sei das Team nach dem schwachen Start mittlerweile „deutlich stabiler und auf dem richtigen Weg“, sagt er.