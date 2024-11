Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Herm-Ausschluss, Jungadler und schon wieder ein Last-Minute-K.o.-Tor

1 David Makuzki (rechts) gelang ein Doppelpack für die Rebels. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert nach einer erneut starken Leistung wieder in der Endphase – diese Mal gegen den EC Peiting.











In jüngster Vergangenheit gilt meist für Eishockey-Spiele mit Beteiligung der Stuttgart Rebels: langweilig sind sie auf keinen Fall. Im jüngsten Heimspiel am Freitagabend gegen den EC Peiting gab es viele Tore, einen spannenden Spielverlauf und zudem noch fliegende Fäuste. Es gilt aber auch häufig für die Stuttgarter Auftritte: kurz vor Schluss bringt sich der Oberligist von der Waldau um den verdienten Lohn, kassiert entweder den Ausgleich oder das entscheidende Gegentor. Am Freitagabend trat Letzteres ein: Felix Beauchemin-Bassard, der beste Scorer der gesamten Oberliga, erzielte 78 Sekunden vor der Schlusssirene seinen zweiten Spieltreffer, gleichbedeutend mit dem Siegtreffer zum 6:5 (2:3, 2:1, 2:1) für Peiting. Ärgerlich: Nur 18 Sekunden zuvor traf Stuttgarts Kapitän Matt Pistilli für die stark kämpfenden Degerlocher zum Ausgleich.