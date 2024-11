Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Folgt auf den Deutschland-Cup die Wende?

1 Julian Wäser (links) und die Stuttgart Rebels gingen gegen Erik Nemec und die Bietigheim Steeler leer aus. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach der zehnten Pleite in Serie, dieses Mal gegen Bietigheim, steht bei den Stuttgart Rebels eine Analyse an.











In Landshut findet von diesem Mittwoch bis Sonntag der Deutschland-Cup statt. Zum Glück für die Eishockey-Spieler der Stuttgart Rebels. Dadurch pausiert die Oberliga. Bedeutet: Es können erst mal keine weiteren Niederlagen hinzukommen. Darüber hinaus können die Akteure wieder neue Kräfte sammeln – zuletzt standen fünf Spiele in zehn Tagen auf dem Terminkalender, das letzte des Fünferpacks am Sonntagabend auf der Waldau. 1800 Zuschauer verfolgten das stimmungsvolle Derby gegen den Ex-DEL-Club Bietigheim Steelers. Der Ausgang? Nichts Neues für die Rebels und deren Anhang. Die Punkte nahmen die Gäste mit. Der Endstand: 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Bedeutet für die Degerlocher: zehnte Niederlage in Serie, weiterhin Schlusslicht der Liga.