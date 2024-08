Interview: Jannik Herm, Stuttgart Rebels: „Es liegt an der Mannschaft, die Halle zu füllen“

„Es liegt an der Mannschaft, die Halle zu füllen“

1 Jannik Herm, der Mann mit der Nummer 41, sieht die Rebels auf einem guten Weg. Foto: Archiv Günter Bergmann

Routinier Jannik Herm von den Stuttgart Rebels spricht vor dem ersten Testspiel über die bisherigen Eindrücke vom neuen Team, den neuen Trainer und die Erwartungen.











Seit 19. August ist der Oberligist Stuttgart Rebels zurück auf dem Eis. An diesem Samstag (17 Uhr) findet auf der Waldau gegen den Liga-Kontrahenten Höchstadt Alligators das erste Testspiel statt. Die neu formierte Mannschaft um Coach Jan Melichar wird sich also erstmals den Fans zeigen. „Die Verantwortlichen haben in Sachen Neuverpflichtung einen guten Job gemacht“, sagt Jannik Herm – bester Torschütze der Oberliga-Premierensaison – drei Wochen vor dem Saisonstart gegen die Memmingen Indians.