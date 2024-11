Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Dramatik pur – Rebels-Sieg nach Penaltyschießen

1 Rebels-Kapitän Matthew Pistilli (links) traf als einziger im Penaltyschießen Foto: Günter Bergmann

Nach elf Niederlagen gelingt dem Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels erstmals wieder ein Sieg.











Link kopiert



Zweites Spiel nach der Deutschland-Pokal-Pause und zweites Endresultat nach Penaltyschießen – dieses Mal aber mit dem besseren Ende für die Stuttgart Rebels. Verlor der Oberligist sein Heimspiel gegen Bayreuth noch durch die knappste aller möglichen Entscheidungen im Eishockey, so siegte er am Mittwochabend beim Höchstadter EC auf den letzten Drücker mit 7:6 (1:2, 3:2, 2:2, 0:0, 1:0). Matthew Pistilli gelang beim finalen Showdown der einzige Rebels-Penalty-Treffer, während Jonas Gähr alle drei Versuche des Gegners parierte. „Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen, aber am Ende steht endlich wieder ein Sieg“, sagt der Stuttgarter Coach Jan Melichar. Das sei das Wichtigste nach zuvor elf Niederlagen in Folge.