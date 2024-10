Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Der Stabilisator trifft so gut wie nie zuvor

Der Stabilisator trifft so gut wie nie zuvor

1 Adam Schusser ist eine feste Größe im Defensivverbund der Stuttgart Rebels, hat aber seine Offensivqualitäten auch schon unter Beweis gestellt. Foto: Günter Bergmann

Routinier Adam Schusser spielt seit dieser Runde für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels und ist der Leitwolf in der Abwehr. Nach einer schwierigen Saison läuft es für den 33-Jährigen bei den Degerlochern gut, wobei er selbstkritisch mit sich umgeht.











In der Liste der besten Verteidiger der Oberliga Süd belegt er aktuell Rang zehn. Konkret in Zahlen heißt das für Adam Schusser: Fünf Tore und ein Assist bei bisher acht Einsätzen. Würde diese Statistik rein nach Treffern geführt, stünde der Abwehrrecke der Stuttgart Rebels gar an der Spitze dieser Liste. Dementsprechend sagt der 33-Jährige, der vor der Runde vom Oberliga-Meister und DEL-2-Aufsteiger Blue Devils Weiden nach Degerloch wechselte: „Was die Tore anbelangt, spiele ich aktuell meine bislang beste Runde.“