Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Der neue Rebels-Coach ist ein alter Bekannter

Der Eishockey-Oberligist hat Marco Ludwig als Nachfolger des vor zwei Wochen entlassenen Ravil Khaydarov verpflichtet. Der ehemalige Stuttgarter Spieler war zuletzt beim Regionalligisten ES Weißwasser tätig.











600 Kilometer sind es von Weißwasser in der Oberlausitz bis nach Stuttgart. Punkt 9 Uhr hat sich Marco Ludwig an diesem Dienstag in seiner Heimat ins Auto gesetzt und traf gegen 15.30 Uhr in der Landeshauptstadt ein. Erste Station: seine neue Unterkunft besichtigen. Anschließend ging es in die Eiswelt auf der Waldau – wo Ludwig einen bis Ende der Saison geltenden Trainervertrag bei den Stuttgart Rebels unterschrieben hat. Damit ist es fix: Der 41-Jährige ist der Neue beim Aufsteiger der Eishockey-Oberliga.