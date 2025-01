Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Das fehlende Puzzleteil? Die Rebels verpflichten neuen Verteidiger

1 Ein Neuzugang für den Saison-Endspurt der Rebels? Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der Eishockey-Oberligist präsentiert den Neuzugang Nolan Renke. Der Defensivmann kommt von den Bären Neuwied und soll eine entscheidende Schwachstelle des Teams in dieser Saison ausgleichen.











Vier Wochen vor Saisonende schließt sich Neuzugang Nolan Renke den Stuttgart Rebels an. Der 24-jährige Defensivspieler kommt vom Tabellenführer der Central European Hockey League, den Bären Neuwied, und erhält die Rückennummer 49. „Auch wenn die Pre-Play-Offs rechnerisch noch möglich sind, ist Nolan natürlich in erster Linie eine Investition für die Zukunft“, sagt der Geschäftsführer des Tabellenletzten der Oberliga Süd, Roland Schmid. „Er ist nicht der filigranste Spieler, sondern jemand der robust das Tor verteidigt, Schüsse blockt und körperbetont spielt“ – genau an diesen Basics habe es in dieser Saison in entscheidenden Situationen immer wieder gemangelt. Zum fehlenden Puzzleteil soll jetzt also der 1,85 Meter große und 85 Kilo schwere Renke werden.