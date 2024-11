Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Ausgerechnet im Derby – Déjà-Vu-Schock für die Rebels

1 Rebels-Stürmer David Makuzki erzielte gegen Heilbronn eines von zwei Unterzahl-Toren der Stuttgart Rebels. Foto: Günter Bergmann

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist verspielt erneut kurz vor dem Ende eine Zwei-Tore-Führung und verliert gegen Heilbronn.











Die Stuttgart Rebels haben nach der Spielpause in den vergangenen Partien – Ausnahme das 0:7 am Freitag in Deggendorf – bewiesen, dass sie in der Eishockey-Oberliga konkurrenzfähig sind. Zwei ihrer Spiele wurden erst nach Penaltyschießen entschieden – und das jüngste am Sonntagabend zuhause gegen den Erzrivalen Heilbronner Falken in der Verlängerung. Vor 950 Zuschauern auf der Waldau war es Nolan Ritchie, der in der 63. Minute die Gäste jubeln ließ und ihnen zwei Punkte sicherte. Endstand: 3:4 (0:2, 1:1, 0:2, 0:1) aus Sicht der Rebels.