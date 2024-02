Eishockey-Oberliga: Rebels vor großem Kaderumbruch

1 Auf den sportlichen Leiter Jakob Vostarek wartet nun viel Arbeit. Laut ihm wird es „große Veränderungen“ geben. Foto: Günter Bergmann

Der Stuttgarter Aufsteiger beendet seine Profi-Premierensaison mit einer 1:11-Derbyschlappe in Heilbronn. Nun laufen die Planungen für die nächste Runde auf Hochtouren.











Zum Abschluss durfte es dann auch einmal etwas anderes sein. Am Samstagnachmittag weilten die Stuttgart Rebels in Mannschaftsstärke im Fußballstadion, VfB gegen Köln. Ein wohl letztes gemeinsames Meeting in dieser personellen Konstellation. Die Eishockey-Schläger waren da bereits weggepackt. Und klar ist: In den Sporttaschen werden sie in den nächsten Wochen auch bleiben.