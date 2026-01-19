1 Nico Geidl erzielte gegen den SC Riessersee den zwischenzeitlichen Führungstreffer für die Stuttgart Rebels. Foto: Günter Bergmann

Gegen den direkten Konkurrenten um die Pre-Playoffs, den SC Riessersee, verlieren die Stuttgarter mit 2:5. Der Auftakt in die wichtige Woche ist damit verpatzt.











Link kopiert



Die Stuttgart Rebels tun sich auf dem heimischen Eis weiter schwer und haben das siebte Heimspiel in Folge verloren. Gegen den SC Riessersee unterlag der Eishockey-Oberligist in der Eiswelt Stuttgart vor 695 Zuschauern mit 2:5. „Wir sind sehr unglücklich, dass wir verloren haben, weil es ein sehr wichtiges Spiel gegen einen Konkurrenten um Platz zehn war“, sagt der Geschäftsführer Roland Schmid. Den Platz, der zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt, haben die Stuttgarter weiterhin fest im Blick, sind aber aktuell auf Rang zwölf zurückgefallen.