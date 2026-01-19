Eishockey-Oberliga: Rebels: Stuttgarter verlieren gegen SC Riessersee den Faden
Nico Geidl erzielte gegen den SC Riessersee den zwischenzeitlichen Führungstreffer für die Stuttgart Rebels. Foto: Günter Bergmann

Gegen den direkten Konkurrenten um die Pre-Playoffs, den SC Riessersee, verlieren die Stuttgarter mit 2:5. Der Auftakt in die wichtige Woche ist damit verpatzt.

Die Stuttgart Rebels tun sich auf dem heimischen Eis weiter schwer und haben das siebte Heimspiel in Folge verloren. Gegen den SC Riessersee unterlag der Eishockey-Oberligist in der Eiswelt Stuttgart vor 695 Zuschauern mit 2:5. „Wir sind sehr unglücklich, dass wir verloren haben, weil es ein sehr wichtiges Spiel gegen einen Konkurrenten um Platz zehn war“, sagt der Geschäftsführer Roland Schmid. Den Platz, der zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt, haben die Stuttgarter weiterhin fest im Blick, sind aber aktuell auf Rang zwölf zurückgefallen.

 

Für die Degerlocher, bei denen erneut Verteidiger Matteas Derraugh anstelle von Stürmer Matt Pistilli die dritte Kontingentstelle belegte, ging es zunächst gut los. Nico Geidl brachte die Gastgeber nach Vorlage von Alex Blais in Führung. „Dann haben wir den Faden verloren“, sagt Schmid. Die Gäste aus Garmisch drehten die Partie durch zwei Treffer von Jesse Roach. Zwar glich Jannik Herm noch einmal aus, wirklich zurück in die Partie fanden die Stuttgarter dadurch nicht. Stattdessen legte der SC Riessersee zwei Treffer nach, ehe Rebels-Keeper Nick Vieregge vom Eis ging und dem ehemaligen Deutschen Meister noch ein Empty-Net-Goal gelang. „Wir müssen das Spiel abhaken und ganz schnell wieder in die Erfolgsspur kommen“, sagt Schmid nach den jüngsten Pleiten gegen Selb und nun Riessersee.

Am besten am Dienstagabend. Dann treten die Rebels um 20 Uhr bei den Höchstadt Alligators an. Die Franken sind aktuell Zehnter und damit ebenfalls ein direkter Konkurrent der Stuttgarter. Am Freitagabend ist dann der Tabellenelfte EHF Passau zu Gast. „Das ist eine sehr wichtige Woche für uns“, sagt Schmid.

