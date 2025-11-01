Eishockey-Oberliga: Rebels siegen im Shoot-Out

Die Stuttgart Rebels feiern nach einem packenden Duell samt Verlängerung und Penaltyschießen in Füssen einen 5:4-Auswärtssieg. Eine Schiedsrichter-Szene sorgt für Aufregung.
Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels bleibt in der Erfolgsspur und hat am Freitagabend den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Im Gegensatz zum deutlichen 5:1-Triumph gegen die Höchstadt Alligators fiel die Entscheidung im Spiel beim EV Füssen allerdings erst im Shoot-Out. Der US-Amerikaner Dane Montgomery war es, der mit einem schönen Schlenker den entscheidenden Treffer zum 5:4 der Degerlocher erzielte.