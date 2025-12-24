Eishockey-Oberliga: Personell verzockt? Weihnachtsfrust bei den Rebels nach der nächsten Niederlage

Nachdem es intern gescheppert hat, zeigen die Stuttgarter sich verbessert, verlieren aber auch gegen Höchstadt. Warum beim 4:6 die Leistungsträger Vieregge und Schingoethe fehlen.
Drittes Spiel innerhalb von fünf Tagen, dritte Niederlage, und das in allen drei Fällen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um die Teilnahme an den Pre-Play-offs. Nach dem 4:6 am Dienstagabend zuhause auch gegen die Höchstadt Alligators ist beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels die Weihnachtsstimmung im Keller. „Sehr schmerzhaft. Sehr enttäuschend. Wir haben in den letzten Begegnungen eine Tendenz, die wir jetzt dringend stoppen müssen“, sagt der Geschäftsführer Roland Schmid. Die Frage ist: wie? Und als Zusatzfrage stellt sich: Hat sich der Trainer Jan Melichar in der aktuellen Partie personell verzockt?