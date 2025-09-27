Eishockey-Oberliga: Nächstes Rebels-Spektakel lässt auch den Trainer nicht kalt

Daniel Karbula war nach der Partie am Freitagabend in der Kabine leicht sportartfremd unterwegs. Der Team-Manager der Stuttgart Rebels hatte einen Feld- anstatt einen Eishockeyschläger in der Hand, trommelte mit diesem gegen einen Aluminiumbehälter und initiierte damit die Schlachtgesänge. Lauthals sangen die Stuttgarter Akteure mit und feierten damit den zweiten Sieg in Serie im zweiten Wahnsinnsspiel in Serie. Dieses Mal mit 8:0 gegen den EV Füssen. Der bislang höchste Erfolg der Waldauer seit dem Aufstieg in die Oberliga vor drei Jahren.

Stuttgart Rebels legen noch besser vor 0:11-Pleite, 6:5 nach Verlängerung und nun ein 8:0-Kantersieg. Zweifelsohne, die Stuttgart Rebels stehen aktuell für Spektakel. Dementsprechend war auch der sonst etwas wortkarge Coach Jan Melichar bei der Pressekonferenz für seine Verhältnisse im Redefluss, war „sehr, sehr zufrieden“ mit der Leistung seiner Akteure. Gleichwohl er noch mal an den Auftakt-Fauxpas in Peiting erinnerte, was in dieser Form nie wieder passieren dürfe und seine Spieler zumindest in den beiden darauffolgenden Partie mit einer anderen Einstellung ins Spiel gegangen seien. Und gegen Füssen waren sie sozusagen im Überrollmodus. War das erste Drittel am Sonntag gegen Memmingen mit 5:1 schon zum Augenreiben, überzeugten die Rebels gegen Füssen noch ein Stückweit mehr. 6:0 hieß es nach den ersten 20 Minuten für die Gastgeber nach teilweise herrlich herausgespielten Toren, drei davon sogar in Überzahl.

Aktuell steht der Überzahl-Tore-Zähler bei fünf – gefühlt jetzt schon so viele Powerplaytreffer wie in der kompletten vergangenen Runde zusammen. Dementsprechend wusste auch Melichar: „Unsere Specialteams haben hervorragend gearbeitet.“ Soll heißen: Ein dickes Lob an die Überzahl- als auch die Unterzahlformation. Letztere hielt sich trotz sieben Strafzeiten in nummerischer Unterlegenheit schadlos. Ganz zur Freude auch von Torhüter Nick Vieregge, der erstmals im Rebels-Trikot das Eis ohne Gegentor verließ. „Die ganze Mannschaft hat mit viel Herz und Leidenschaft gespielt“, sagt auch der sportliche Leiter der Rebels und Stürmer Matt Pistilli, „aber dass Nick auch noch ein Shutout gelang, ist sensationell und beflügelt ihn sicherlich noch mehr“. Pistilli selbst trug sich zweimal in die Schützenliste ein. Er wartet ebenso wie seine Landsleute Matteas Derraugh und Reagan Poncelat – beide kamen wegen der Überschreitung der Kontingentstellen von maximalen drei nicht zum Einsatz – auf den deutschen Pass.

Bei den Stuttgart Rebels überzeugt unter anderem der neue Kapitän

Derweil zeigte der Verteidiger und neue Kapitän Dane Montgomery einmal mehr eine ganz starke Leistung. Bei vier Treffern war er als Vorarbeiter am Werk, ein Tor markierte er selbst und stand mehr als 30 Minuten auf dem Eis. Ebenfalls immer mehr an die deutsche Eisfläche gewöhnt sich der deutsch-kanadier Jayden Lammel, der zweimal einnetzte. Janik Herm, Nico Geidl und Daniel Pronin sorgten für die weiteren Jubelmomente.

Bereits an diesem Sonntag (18 Uhr) geht es weiter für die Stuttgart Rebels, tritt das Team bei den Tölzer Löwen an. Natürlich wolle man an die guten Spiele anknüpfen, sagt Pistilli, aber man dürfe nie vergessen, die Mannschaft sei noch sehr jung und Leistungsschwankungen durchaus möglich.

Eckdaten

Tore: 1:0 Lammel (1:33), 2:0 Pistilli (7:48/Überzahl), 3:0 Pronin (15:21), 4:0 Pistilli (17:07/Überzahl)), 5:0 Herm (19:09), 6:0 Montgomery (19:58/Überzahl), 7:0 Lammel (24:53), 8:0 Geidl (57:10).

Strafzeiten: Stuttgart 14 Minuten/Füssen 12 MinuteZuschauer: 572