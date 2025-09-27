Eishockey-Oberliga: Nächstes Rebels-Spektakel lässt auch den Trainer nicht kalt

Die Stuttgart Rebels landen gegen den EV Füssen den höchsten Sieg seit dem Wiederaufstieg in die Eishockey-Oberliga.
Daniel Karbula war nach der Partie am Freitagabend in der Kabine leicht sportartfremd unterwegs. Der Team-Manager der Stuttgart Rebels hatte einen Feld- anstatt einen Eishockeyschläger in der Hand, trommelte mit diesem gegen einen Aluminiumbehälter und initiierte damit die Schlachtgesänge. Lauthals sangen die Stuttgarter Akteure mit und feierten damit den zweiten Sieg in Serie im zweiten Wahnsinnsspiel in Serie. Dieses Mal mit 8:0 gegen den EV Füssen. Der bislang höchste Erfolg der Waldauer seit dem Aufstieg in die Oberliga vor drei Jahren.