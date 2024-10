Eishockey-Oberliga in Stuttgart: Die Rebels und die Ketchup-Flasche

1 Nach fünf Spieltagen bereits drei Siege: Es läuft bei den Rebels. Foto: Günter Bergmann

Nach dem zweiten Heimsieg in Serie, einem 6:2 gegen die Lindau Islanders, gehen die Degerlocher bestens gelaunt ins Derby an diesem Sonntag. Gelingt in Bietigheim nun die Zugabe?











Es ist offenbar das Ketchup-Flaschen-Prinzip: Erst kommt lange nichts, dann auf einmal ziemlich viel. 26 Anläufe hatten die Stuttgart Rebels gebraucht, um in der Eishockey-Oberliga ihren ersten Heimsieg nach regulärer Spielzeit einzufahren. Nun ist dem Erfolg vom Mittwochabend gegen Höchstadt gleich der nächste gefolgt: Nur 48 Stunden später behaupteten die Degerlocher sich an selber Stätte auch gegen die Lindau Islanders, in diesem Fall mit 6:2. „Es greift alles Hand in Hand. Wir sind gerade sehr glücklich“, sagt der sportliche Leiter Jakob Vostarek in Anbetracht des sich bereits in der Frühphase der Saison abzeichnenden geplanten Wandels – jenem vom letztjährigen Punktelieferanten zur konkurrenzfähigen Größe.