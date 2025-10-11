Eishockey-Oberliga: Ganz und gar kein schöner Abend

Die Stuttgart Rebels verlieren das Derby in der Eishockey-Oberliga vor 920 Zuschauern gegen die Heilbronner Falken mit 1:9. Matt Pistilli findet nach der Partie deutliche Worte.
Auch wenn die Heilbronner Falken in der Eishockey-Oberliga in dieser Saison erneut zu den Top-Teams zählen: die Stuttgart Rebels hatten sich am Freitagabend nach zuvor drei Niederlagen nacheinander in der heimischen Eiswelt Stuttgart durchaus etwas ausgerechnet. Umso bitterer war die am Ende deutliche 1:9-Klatsche vor rund 920 Zuschauern. Matt Pistilli, der Sportliche Leiter und Stürmer in Personalunion, fand nach der Partie deutliche Worte. „Unsere Torhüterleistung muss besser werden und auch die unserer Defensivspieler. Wir bekommen zu viele Gegentore.“ Weil aber auch vorn viele Chancen ausgelassen wurden, müsse sich jeder einzelne Akteur hinterfragen. „Wir kommen aus dieser schlechten Phase nur gemeinsam raus“, sagt Pistilli.