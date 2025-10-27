Eishockey-Oberliga: Erst fehlende Leidenschaft, dann 70 Horrorsekunden für Rebels

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert nach mangelnder Einstellung mit 1:6. Spielt der Neue aus den USA bereits am Dienstag?
Nichts Neues beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels. Auf den guten Auftritt am Freitagabend (3:1-Heimsieg gegen Lindau) ist am Sonntag wieder ein ganz schwacher gefolgt – mit 1:6 unterlag das Team von Trainer Jan Melichar bei den Tigers Bayreuth. Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich dem Tabellenelften aus Degerloch bereits an diesem Dienstag (20 Uhr), dann ist auf der Waldau der Dreizehnte Höchstadt Alligators zu Gast.