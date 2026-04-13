Eishockey – Oberliga: Erfahrung aus der NHL – Tom Coolen ist neuer Trainer der Stuttgart Rebels

Der 72-jährige Kanadier hat die Verantwortlichen beim „Trainercasting“ überzeugt und ist neuer Headcoach des Stuttgarter Eishockey-Oberligisten. Hierzulande ist er kein Unbekannter.
Der Blick auf sein Alter lässt nicht unbedingt auf modernes Eishockey schließen: Geburtsdatum 20. November 1953, aktuell also 72 Jahre. Dennoch hat Tom Coolen die Verantwortlichen des Oberligisten Stuttgart Rebels überzeugt. Der Oldie hat sich im finalen Trainer-Casting der Degerlocher gegen vier andere Kandidaten durchgesetzt. Damit ist beim Waldau-Club die mit Spannung erwartete Entscheidung über die Nachfolge des Interimscoachs Eu Jin Yap gefallen.