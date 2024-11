NHL: Draisaitl schießt Oilers in Verlängerung zum Sieg

1 Leon Draisaitl (2.v.l.) erzielte den Siegtreffer in der Verlängerung. Foto: AMBER BRACKEN/The Canadian Press/AP/dpa

Leon Draisaitl wird zum Matchwinner seiner Edmonton Oilers gegen die New York Islanders. Auch Tim Stützle darf jubeln.











Link kopiert



Edmonton - Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL mit einem Doppelpack zum Sieg geschossen. Der 29 Jahre alte gebürtige Kölner erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 4:3 gegen die New York Islanders. Zudem zeichnete er im zweiten Drittel für das Tor zum 1:0 verantwortlich.