Lettlands Konter eiskalt, Deutschlands Eishockey-Stars ratlos: Nach dem zweiten WM-Rückschlag droht auch in der Schweiz ein Fiasko. Am Montag wartet ein Mitfavorit.
Zürich - Nächste Niederlage, nächster herber Rückschlag: Die Eishockey-Nationalmannschaft verlor bei der WM in der Schweiz nicht nur mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) gegen Lettland, sondern droht zum zweiten Mal in Serie das WM-Viertelfinale zu verpassen. Mit zwei Pleiten und nur einem erzielten Treffer steht das Team von Bundestrainer Harold Kreis stark unter Druck. An diesem Montag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) kommt es zum Duell mit Gastgeber und Vizeweltmeister Schweiz.