Eishockey-Männerteam startet: Draisaitl und Co. bei Turnier der Superlative gefordert

So viele NHL-Topspieler hatte ein deutsches Eishockeyteam nie zuvor. Doch auch die Favoriten um Kanada und die USA stellen ihre Weltstars. Bei Olympia hängt viel vom Start gegen Dänemark ab.
Mailand - Die Aufgabe für das auf dem Papier beste deutsche Eishockeyteam, das es jemals gab, ist extrem. Bestenfalls sieben Spiele in nur elf Tagen stehen für Leon Draisaitl und Co. beim olympischen Turnier der Superlative an. Damit der große Traum der goldenen NHL-Generation nicht schon nach vier Spielen und nur sechs Tagen endet, ist der Start am Donnerstag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Dänemark enorm wichtig.