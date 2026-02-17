Nach dem 5:1 gegen den Außenseiter spielt das deutsche Eishockey-Team bereits am Mittwoch im Olympia-Viertelfinale gegen die Slowakei. Dann ist eine weitere Steigerung notwendig.
Mailand - Die deutschen Eishockey-Cracks haben auch beim Viertelfinaleinzug bei den Olympischen Winterspielen nicht vollends überzeugt. Gegen Außenseiter Frankreich mühte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis trotz klarer Überlegenheit lange Zeit beim 5:1 (3:0, 0:1, 2:0). Schon am Mittwoch (12.10 Uhr/ZDF und Eurosport) kämpft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen die Slowakei um den Einzug ins Halbfinale. Dann ist allerdings eine weitere Steigerung nötig, um nicht im Viertelfinale auszuscheiden.