1 Jubel beim ersten Sieg nach zuvor 13 Niederlagen: Die Buffalo Sabres um JJ Peterka. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

Die Buffalo Sabres um JJ Peterka haben ihre Negativserie in der NHL beendet und gegen New York ihren ersten Sieg nach zuvor 13 Niederlagen in Serie eingefahren.











Elmont - Die Buffalo Sabres haben nach einer Durststrecke von genau einem Monat wieder ein Spiel in der NHL gewonnen. Mit 7:1 (2:0, 3:1, 2:0) bezwang das Team von JJ Peterka die New York Islanders und fuhr damit seinen höchsten Saisonsieg ein. Zuvor hatten die Sabres 13 Partien in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga verloren.